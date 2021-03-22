天使隊大谷翔平在22日熱身賽留下大聯盟罕見鏡頭，他被安排為先發投手，並且還打第一棒！此戰證明大谷的「二刀流」貨真價實，登板4局失1分，送出5張老K，還有時速101英里的火球(約162.5公里)。打擊方面大谷繳出2安打、1保送，上壘率百分之百，儘管教士隊4比1獲勝，大谷仍是全場亮點。

Shohei Ohtani is now 13-for-21 (.619 BA) this spring pic.twitter.com/mgyhjute1o — Jack Harris (@Jack_A_Harris) March 21, 2021

大谷翔平雖有二刀流本領，自從加入天使以來，他從來沒有同一場投球又打擊的機會，球隊還會在他兩次登板之間給予額外休息時間。今年是大谷旅美第4個球季，終於首度解放二刀流全套戰力。

首局大谷一上場就揮出中外野平飛安打，但是接下來3個隊友被連續解決，大谷回到休息室急忙卸下打擊裝備，換穿投手帽與手套前往投手丘。教士首打席居然擊出三壘打，大谷立即穩住陣腳連殺3人，不過三壘跑者也被滾地球送回。

3局下大谷兩次四壞保送而出現滿壘危機，他以適時三振自行解圍，4局投完退場時天使仍未得分。天使全場只靠老將普侯斯(Albert Pujols)的陽春炮攻下1分。大谷第2次揮出安打時想衝二壘失敗出局，紀錄上算是一壘打。

如果是在國聯球隊，投手上場打擊是義務，當年大谷捨國聯而選美聯，因為他希望獲得更多的打擊機會(美聯有DH指定打擊)。總教練麥登(Joe Maddon)說：「我們一向都朝著這方面來努力，現在他自覺投球狀況和打擊狀態都不錯，所以我們就想讓他試試。」

(中時新聞網)