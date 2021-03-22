蘇貞昌、陳時中接種AZ疫苗 臺大醫院最新畫面

首批11.7萬劑AZ疫苗今正式開打，行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中於上午7點40分至台大醫院打「全台第一針」，蘇貞昌今早進入台大醫院前，記者問會不會緊張，蘇僅比了一個OK手勢就走進台大，陳時中則說，接種情形台大稍後會說明，台大已預訂上午8時45分舉行記者會，陳時中也會親自主持今天下午2時的指揮中心記者會。

新北市長侯友宜稍晚8時也將現身亞東醫院，關心施打狀況，其他醫療院所院長也都親身帶頭接種，包括北榮上午8點、林口長庚9點、光新光醫院10點。

台北巿長柯文哲今天將赴台北巿立聯合醫院和平院區視察施打狀況，並慰問一線工作人員，但因和平醫院為感染防治專責醫院，疫情期間加強管控，不開放媒體入內採訪。

陳時中、蘇貞昌今赴台大醫院，帶頭施打AZ疫苗。（圖／截自中時新聞網直播）

全台開打AZ前一天，也發生一個小插曲，原本侯友宜預定今早8點到亞東醫院為醫護打氣，但昨天下午行政院臨時宣布蘇揆與陳時中突宣布今天7點40分在台大接種，外界好奇蘇揆是否有較勁意味？對此莊人祥表示，應該是院長不希望打擾到其他醫院。

(中時新聞網)