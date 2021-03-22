國民黨立法院黨團，18日在立院衛環委員會突襲通過「疫苗採購調閱小組」提案。行政院長蘇貞昌表示，購買疫苗都有簽保密契約，呼籲不要這時因違反保密規定而買不到疫苗。對此，召委陳玉珍回擊，指出挾人民取得疫苗的理由，限制國會議員代表人民行使監督之權，違法違憲，這是獨裁政府欺騙百姓的做法，這道理說不過去，也騙不了人民。

陳玉珍昨（21）日在臉書強調，疫苗調閱小組絕無正當性問題，並推測今衛環委員會，民進黨團將挾人數優勢，透過確認議事錄的方式，想盡辦法要阻擋調閱小組成立與運作，因此呼籲朝野立委不分黨派，透過調閱小組一起監督政府採購疫苗，早日讓台灣步上正常經濟活動的管道。

依《憲法》第六十三條，立法院有議決法律案、預算案、戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案及國家其他重要事項之權。陳玉珍說，立法院是人民所選出來、代表人民執行國家主權的憲政機關，行政院施政經過立法院的監督，取得法理上的人民主權正當性，這是基本的憲法常識。

國民黨立委陳玉珍。（圖／摘自陳玉珍臉書）

陳玉珍指出，衛福部屢次以保密為由，把疫苗採購當國家機密，對立法院設限，顯然違憲、違反人民主權原則，何況調閱小組一樣可以舉行祕密會議，把司法上應為保密的商業契約予以保護，並不會因此損及廠商利益，更不會讓國人喪失取得疫苗的機會。

對於有人對疫苗調閱小組扣紅帽子，說立委是為了要取得採購合約書，以便傳給中共來打壓台灣。陳玉珍認為這種說法更是讓人啼笑皆非，若中共真要打壓，其實只要放話一句「誰把疫苗賣給台灣，就休想把任何藥品賣到大陸」，不用任何成本，保證所有大廠絕不吭一句乖乖照辦，哪還需要去拿到什麼合約書？

陳玉珍表示，至今已有133個國家、4.3億劑新冠疫苗施打，台灣人才剛要打破鴨蛋，因此呼籲所有朝野立委，不要杯葛疫苗調閱小組的成立與運作，一起監督政府採購疫苗，讓有心上下其手的人能知難而退，共同為全國人民的健康謀求最高福祉。

(中時新聞網)