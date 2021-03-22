POS廠飛捷(6206)積極強化軟體加值服務，宣布以「inefi」品牌推出雲端統一端點管理平台（UEM）解決方案，以統一端點管理平台管控各種硬體裝置與物聯網在內的所有端點，並透過現代化OTA（空中下載）技術進行遠程管理，搶攻物聯網平台市場商機。

飛捷表示，此UEM解決方案可降低企業營運成本並提升員工生產力，將以公司長年深耕各領域的硬體應用與客戶關係為基礎，打造全新的線上線下整合平台，攜手全球夥伴一同邁向物聯網時代的商業營運模式轉型。

飛捷法說時指出，由於硬體設備設置在店端，若使用出現問題，必須向上逐層聯繫零售商、系統整合商等供應鏈過程，所費時間甚長。建立inefi平台可提高溝通效率及掌控度，讓系統能直接透過雲端即時了解問題狀況，從局端直接改善，提供更好的服務。

飛捷表示，解決方案提供簡化與合併的裝置管理方法，無論是營運場域使用的POS機台、自助點餐機Kiosk、觸控螢幕、平板或周邊裝置，企業可透過雲端服務系統使用inefi UEM平台進行場域設備分層管理，在物聯網環境有效幫助企業簡化管理工作、降低營運成本。

飛捷表示，目前市場使用的飛捷產品已達數百萬台，希望透過inefi跟Berry AI兩個平台，在硬體外提供更多軟體加值服務，子公司華捷智能將持續聚焦行為掌控、影像辨識，以完善系統解決方案。今年inefi為推廣期，目標使布點及用戶數增加，後續規畫開始收費。

(時報資訊)