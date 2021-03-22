基士德-KY（6641）2020年每股稅後純益為6.52元，董事會決議每股配發現金股利4.5元，以19日收盤價65.2元計算，現金殖利率為6.9%。

基士德2020年合併營收為18.47億元，稅後淨利為2.16億元。基士德指出，大陸對環保要求日益增高，在推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易，節能減排將成為約束性指標，污水處理市場的節能減碳，預估將於十四五期間產生龐大市場需求；智慧污水處理有助於節能減碳，未來公司成長審慎樂觀。

基士德將辦理現金增資300萬股、及發行面額3億元的無擔保可轉換公司債，預計資金募集資金約4.5億元，將用在興建廠房、購置機器設備及轉投資。其中興建廠房及購置機器設備，主要用於大陸平湖廠二期及揚州新廠所需資金，新廠預計將於2022年將完工投產。

另外，轉投資主要用於參與台灣裕山環境工程(股)公司 2021年現金增資，取得約18.1%股權。裕山成立於1993年，2000年起投入土壤污染整治及顧問服務，迄今已累計超過110件案件實績。

(時報資訊)