大陸冷氣團影響，北部、東部今天氣溫涼冷，高溫只有15、16度，雲多水氣增有局部短暫雨，沿海注意強陣風。氣象局表示，冷空氣影響到周二清晨，明晨氣溫仍很低，氣象專家吳德榮指出，明天白天冷空氣減弱，氣溫回升，明晚至周三有中層水氣快速通過，影響範圍廣，幾乎全台有雨，3000公尺以上高山還有降雪機會。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天冷氣團影響，北台灣偏冷，其他地區早晚冷，北部氣溫11至16度，中部12至20度，南部14至27度，東部13至25度。降雨部分，今白天漸轉乾，北台灣雨後轉為多雲，中南部多雲時晴，東半部仍有局部短暫雨。明(23日)晨氣溫仍很低，白天起冷空氣減弱，氣溫回升，全台多雲時晴。

吳德榮說，周二好天氣僅持續半天，明晚至周三(24日)上半天中層短波快速通過，降雨範圍廣，各地天氣偏涼。3000公尺以上高山，像是玉山、雪山、南湖及合歡山降雪條件佳。這波中層短波帶來的降雨，歐洲模式模擬為幾乎全台皆受影響，美國模式則影響很輕微，不確定性高，應持續密切觀察。周三下半天起至下周日(28日)又回到晴時多雲的天氣，東半部偶有零星短暫降雨，氣溫逐日漸升。

氣象局表示，由於中層水氣多，一直到周三北部、東半部、甚至連中部山區也有局部短暫雨，周二下半天至周三上半天這段期間，水氣較多，中台灣靠近山區的平地降雨機率也提升，其他地區多雲。

(中時新聞網)