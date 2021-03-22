咖啡的好處相當多，現在又有一項新發現，根據《英國醫學期刊》（BMJ Open）發布的分析，每天喝幾杯咖啡似乎可以降低罹患攝護腺癌的風險。

在這份報告中，中國的研究人員共分析16項研究的數據，其中7項在北美進行，7項在歐洲進行，2項則在日本進行。這些研究總共包括超過100萬名成年男性參與，其中有將近58,000位男性患有攝護腺癌。

●與低攝取量的人比起來 咖啡高攝取量的人減少9%攝護腺癌風險

研究人員表示，在這些研究中，有15個將喝大量咖啡的人與很少喝咖啡的人進行攝護腺癌的風險進行了比較，而有13個報告，則將每天喝1杯咖啡與攝護腺癌的風險進行了研究；其中最高的咖啡攝取量為每天2杯至9杯或更多，而最低的咖啡攝取量則為每天至少2杯或少於2杯。

研究數據顯示，與低攝取量的人比起來，高攝取量的人減少了9%的攝護腺癌風險，而每增加1杯咖啡攝取量，則降低了1%罹患攝護腺癌的風險。

●咖啡可改善葡萄糖代謝 並能影響性激素的濃度

研究人員指出，與最低的咖啡攝取量的人相比，攝取咖啡量最多的人與局部攝護腺癌的罹病風險降低了7%，而對晚期和致命的攝護腺癌的患病風險則降低了12%至16%。

研究人員說，雖然研究的設計和方法各不相同，因此在解釋研究結果時必須特別謹慎。但他們的發現存在合理的生物學解釋，因為咖啡可以改善葡萄糖代謝，具有抗發炎和抗氧化作用，並能影響性激素的濃度，這些都可能會影響攝護腺癌的發展和進程。（圖文授權提供／健康星球）

(中時新聞網)