「國標舞女王」劉真在2020年因心臟主動脈瓣膜狹窄進行瓣膜置換手術，與病魔搏鬥，最後在3月22日離世，享年44歲，留下丈夫辛龍和5歲女兒「霓霓」。而今（22日）是劉真逝世周年，她的好姊妹楊麗菁今深夜在臉書寫下長文、曬合照，字字句句滿是對劉真的思念，真性情逼哭網友。

楊麗菁與劉真有20年交情，雙姝擁深厚的姊妹情，而今是劉真逝世周年，楊麗菁深夜則在臉書寫下給劉真的長文：「雜亂的思緒不規則重複，錯以為是昨天，轟然轉身已是一年...悲傷的過去、無法接受的事實，經歷時間的洗禮，天真的自以為現在應該擁有理想中美好的一切，卻如夢似幻如泡影的消逝已不在。」

致 至友... 由楊麗菁-粉絲團發佈於 2021年3月21日 星期日

楊麗菁感性說：「但凡是能叫人真正自在的東西，總是發於內心的，不必放心、不必遺忘、不用思念，因為我知道不論何時你總是在我心中、在我身後、在我沒有察覺的地方」，最後，楊麗菁寫下：「過去、現在、未來，你的臉上永遠充滿溫暖甜甜的笑容，鼓勵著我往前，感謝有妳讓我不再迷惘，今後踏出的每一步都有妳的身影在」。

楊麗菁與劉真有20年交情，雙姝擁深厚的姊妹情。（圖／本報系資料照片）

同時，楊麗菁也曬出與劉真合照，雙姝親密互相靠頭依偎、露出甜笑，姊妹好感情溢於言表，如今劉真已羽化，讓外界不勝唏噓，網友也感嘆留言：「劉真有妳閨蜜 不枉此生 妳一定要加油」、「思念情誼～永存銘心」、「劉真倩影，永遠留在我心中」。而辛龍自痛失劉真後，就走不出喪妻之痛，至今都沒有公開亮相，外界都希望辛龍能早日振作。

(中時新聞網)