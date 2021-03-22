AZ疫苗今日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌都在今早7點40分以前抵達台大醫院，準備接種疫苗。對於選在一大清早是不是為了比新北市長侯友宜快？陳時中表示，打疫苗又不是比賽，會早點打是為了不影響醫院的作業，等等還有公務要處理。至於打疫苗過程不開放拍攝會不會造假？陳時中則說，沒有做假的必要。

陳時中約在上午7點33分就抵達台大醫院，在門口迎接長蘇貞昌的到來。媒體詢問陳時中，有沒有提供院長一些打疫苗的建議？陳時中表示，打疫苗需要注意的事都一樣，院長會照著流程走，打完疫苗也會在場停留半小時觀察。

行政院長蘇貞昌今早赴台大醫院，帶頭施打AZ疫苗。（圖／記者林周義攝影）

對於打疫苗會不會緊張？陳時中表示，不會，打疫苗時一半的事，昨晚也睡得很好。亦有人詢問，一早就來打是不是希望比新北市長侯友宜快？他則表示，打疫苗不是比賽，選在一早是為了不影響醫院的鎖也，其他公務行程維持不變，且院長等等還要開會。至於蘇、陳2人接種都不開放拍攝，會不會有打假針疑慮？陳時中說，這要靠台大和大家說明，沒有做假的必要。

約在7點38分，蘇貞昌也抵達現場，媒體詢問會不會緊張，他不發一語，僅比了「OK」的手勢，就進入院內，預計稍晚行政院發言人羅秉成也會出面說明最新情況。

(中時 )