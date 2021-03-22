湖人21日痛失主將詹姆斯(LeBron James)，他遭老鷹隊索羅門希爾(Solomon Hill)壓傷右腳踝，被迫無限期休兵。湖人中鋒哈瑞爾(Montrezl Harrell)非常不滿，暗指希爾包藏惡意。「我們不認為他這是打籃球應有的動作。」「他得越過他的腳去搶球。我沒說他故意傷人，但聯盟應該要多注意這種事。」

LeBron James tweaked his right ankle then returned to the game briefly before heading to the locker room.

Hoping for the best for LeBron. 🙏 pic.twitter.com/ySToneJwhC — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) March 20, 2021

當時詹姆斯被老鷹3個人夾掉球，希爾坐下去搶球，等他壓到詹姆斯腳踝的時候，詹姆斯早就已經搶回球了，看起來希爾沒必要再往詹姆斯的方向擠壓，然而就是這個擠壓的動作讓詹姆斯受傷。

希爾推文回應：「絕不會如此不尊重比賽、蓄意毀掉對方球員，他也知道的，這是我唯一重視的事，祝他盡早康復。」

究竟希爾是不是故意的，已經不可能知道了。即使他是故意的，這麼做一點好處也沒有，老鷹是東區球隊，跟西區的湖人並非直接競爭關係，而且還要遭受湖人球迷在網路的圍剿，傻子才會故意弄傷詹姆斯。

老鷹球迷則翻出舊帳，2015年老鷹隊「帥哥射手」柯佛(Kyle Korver)也是在幾乎一模一樣的情況下被騎士隊戴拉維多瓦(Matthew Dellavedova)壓傷右腳踝，他的球季因此報銷。那時詹姆斯還在騎士隊，「所以他的隊友可以壓傷人，他自己就不能被壓傷？」

腳踝被壓傷比自己扭傷還要嚴重，醫師Brian Sutterer說一般扭傷都是關節向外，被壓傷則是踝關節向內著地的反方向扭傷，他指出這種傷勢最糟還可能傷及膝蓋韌帶。

(中時新聞網)