藻礁議題持續引發熱議，總統蔡英文20日在臉書表示，台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。對此，國民黨前立委孫大千認為，蔡英文正用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策，短短的8個字，卻暗藏了幾個玄機，而孫也提出7點質疑，並稱「蔡英文始終不敢回答」。

若不重啟核四，要靠什麼發電？蔡英文透過臉書向大家報告，表示台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。除全力衝刺綠能發電外，為因應「淨零碳排」的新標準，減少使用燃煤的火力發電勢在必行，燃氣已成供電穩定、減碳又減空污的重要選項。

對此，孫大千今在臉書指出，蔡英文不斷強調未來能源轉型的解方為「展綠、增氣、減煤、非核」，短短的8個字，卻暗藏了幾個玄機。

（圖／摘自孫大千臉書）

依蔡英文的說法，若增氣是為了減煤、非核。孫大千說，所以要保住大潭藻礁，就沒有辦法「增氣」，只好「增煤」，用台灣人民的肺來發電，這是文青式的恐嚇；所以那些想要保住大潭藻礁的民眾，其實真正的目的是為了重啟核四，這是文青式的抹黑。

孫大千接著提到，然而，蔡英文始終不敢回答這幾個問題。第一，原本和環保團體說好的聽證會呢？第二，原本承諾環保團體真正專業具有公信力的調查報告呢？第三，原本說好的「可循環能源系統」呢？

第四，孫大千質疑，不是才告訴台灣人民，無論是光電或是風電，系統建置上都已經超過預設目標，既然如此，為什麼還要硬蓋第三天然氣接收站呢？

第五，大潭藻礁一旦受到破壞，其他相連的藻礁生態系能夠倖免於難嗎？第六，蔡英文難道不知道長期和她並肩作戰的環保團體都是反核人士嗎？

最後，孫大千指出第七點，台灣四面環海，難道就非要在大潭藻礁的範圍興建天然氣接收站嗎？

(中時新聞網)