就算面對陣容殘破不全的雷霆，甚至火箭有3人得分破20，火箭還是止不住連敗頹勢！沃爾22日在比賽最後關頭，先是錯失關鍵追平罰球，接著又遭托爾特賞了麻辣鍋，讓火箭最後仍以112比114不敵雷霆，隊史連敗紀錄推進到20場。

其實火箭這場比賽很有機會止跌回升，因為包含亞歷山大、荷福德、喬治希爾、貝茲利等主力都因傷缺陣，只能用板凳戰力來到休士頓應戰，反觀火箭終於擺脫傷兵困擾，沃爾、歐拉迪波、伍德、豪斯、泰特等主力都可先發，卻還是輸球。

關鍵出在沃爾最後1分09秒兩罰中1，讓火箭仍以112比113落後，接著雙方都沒辦法進球，來到最後9秒，沃爾的切入上籃眼見就要進球，卻遭托爾特從後方火鍋伺候，接著雷霆罰進1分，沃爾又在最後1.6秒三分出手，結果還是沒進。

火箭成為NBA史上唯一曾拿20連勝，也吞20連敗的球隊，伍德攻下全場最高27分，外加8籃板，沃爾24分、7助攻，歐拉迪波23分，豪斯18分；雷霆以托爾特23分最高，米凱柳克與賈斯丁傑克生各拿15分，摩斯布朗13分、14籃板。

(中時 )