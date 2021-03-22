1分鐘讀財經》產能驚見秒殺盛況 台積訂單滿到明年底

小編今（22日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是台積電農曆年後開始接受客戶預訂2022年上半年產能，出現秒殺盛況，先進製程及成熟製程全線爆滿，預期台積電滿手訂單滿到明年底。

【1】半導體產能供不應求 台積訂單滿手到明年底

半導體產能供不應求，晶圓代工龍頭台積電產能早已滿載到年底，而台積電農曆年後開始接受客戶預訂2022年上半年產能，在所有客戶均擴大下單情況下，產能出現秒殺盛況，先進製程及成熟製程全線爆滿。台積電將在第二季下旬開始接受客戶預訂明年下半年產能，預期會出現產能秒殺、滿手訂單到明年底的榮景。

【2】景氣太好 基本工資漲聲響起

勞動部第一季基本工資工作小組預計在24日討論當前經濟指標，作為第三季基本工資審議的參考依據。至於是否會調漲，勞動部目前不願定論，但有工作小組委員透露，檢視目前經濟指標、調漲機率相當高。

【3】面板雙虎報喜 Q2獲利拚新高

面板供應鏈喊缺，第二季包括驅動IC、T-Con，以及玻璃基板缺貨狀況加劇，大陸面板廠因料源限制，產能未如預期放大，影響IT面板供貨。WitsView研究部副總邱宇彬表示，3月份面板報價反應第二季缺料問題，監視器面板漲勢擴大，電視面板報價也維持大漲走勢。大尺寸面板第一季平均漲幅高達10～18％，預期4、5月面板價格續漲。

【4】貨櫃三雄海賺 護國艦隊成形

陽明19日應證交所要求公布自結今年1月EPS 2.3元，讓法人、航運同業驚呼連連，因為這亮麗成績預告陽明在上半年EPS就有機會超過10元，大幅超前法人先前的預估。宏遠投顧高階指出，在電子股欠缺上漲動力情況下，貨櫃三雄將是未來股市的「護國艦隊」，並可帶領股價偏低的傳產股股價上揚。

【5】房地合一2.0回溯 等綠委解套

房地合一稅2.0是否溯及既往引發社會廣泛議論，據知情人士透露，行政院對於是否回溯至2016年起取得之房地採取開放態度，民進黨團立委對回溯至2016年也頗有疑慮，認為違反信賴保護原則，不排除若黨籍立委有共識，將由立院黨團提出修正動議處理「2016年」等相關文字解套，以免造成恐慌及民怨，得不償失。

(中時新聞網)