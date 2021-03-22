新竹1名男子與妻子結婚25年，整日不務正業、流連酒色，他在去年9月主動提出離婚，並在簽字後，竟將勞保退休金1次領走，還偷拿家中存款共100多萬從此人間蒸發，妻子痛心告上法院；法院認為，男子曾多次拒接兒子、妻子電話，就連書記官致電通知開庭時間，男子一聽電話就馬上掛斷，對於婚姻關係已無維繫之意，判准離婚。

判決書指出，男子與妻子在1996年結婚後收入不穩、嗜賭、在外結交女色等，積欠大筆債，他去年9月向妻子提出離婚，不過在他簽字完，還未完成登記程序時，他就向勞保局領取一次性退休金80萬並捲款離家出走，從此人間蒸發；妻子多次聯絡他未果，最後只好到警局報案協尋人口，但對方至今仍未主動聯絡，讓妻子心死向法院訴請離婚。

而男子的兒子出庭作證表示，他曾經打過電話聯絡父親，起初對方有接電話，但他在電話中質問父親為何拋家棄子，對方隨即掛電話，至此再未接電話；他還說父親在離家前曾動用家裡一筆錢，並鮮少為家中負擔經濟。此外，法官要求書記官打電話通知男子出庭時間，男子接聽後聽到是法院來電，竟也隨即掛電話。

法院認為，男子簽字離婚後，就拿勞保金離家，不再跟妻兒聯絡，堪認楊男僅願顧及自身生活，對於婚姻關係已無維繫之意；妻子也在法庭中主張，先生長年未盡家庭照顧責任，家庭內已無需「父親」此一成員，法官最後判准離婚。

(中時新聞網)