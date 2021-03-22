川普在1月6日國會暴亂前隔著防彈玻璃發表談話

領導調查美國國會暴亂的檢察官說，前總統川普可能涉及煽動叛亂罪。如果罪名確定，川普將是美國史上第一位被控以刑事罪的總統。

據CNN新聞網和《太陽報》（THE SUN）21日報導，華盛頓特區法院代理檢察官謝爾文（Michael Sherwin）周日晚在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪時說，川普煽動1月6日的暴亂「可能有罪」，而調查人員仍在檢視所有的資料。

而據路透報導，聯邦調查人員已發現證據，很可能讓政府得以起訴某些涉及煽動國會暴亂的人。「我認為，事實的確支持了那些指控，」謝爾文說，「我認為，隨著我們調查，更多事實會支持那點。」

1月6日美國國會暴亂

他在「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中被問及，川普是不是調查對象之一。而他回答，無庸置疑的，川普是6日將民眾吸引到華盛頓特區的磁鐵。他指出，身為中產階級家庭賢妻良母的那些俄亥俄州足球媽媽（soccer moms）被捕時說，「哎呀，我會這麼做，是因為總統說，我得搶回國會」。

謝爾文強調，那把矛頭轉往那方向，也許那些行動要歸咎於前總統川普。不過，也有其他川粉坦承，他們比川普所呼籲的採取了更進一步的行動。數以百計川粉1月6日為了阻止國會認證拜登當選總統，而暴力闖入國會大廈。而在當天的暴亂中，共導致5人死亡，超過140人受傷。

1月6日美國國會暴亂

(中時新聞網)