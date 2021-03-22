領導調查美國國會暴亂的檢察官說，前總統川普可能涉及煽動叛亂罪。如果罪名確定，川普將是美國史上第一位被控以刑事罪的總統。
據CNN新聞網和《太陽報》（THE SUN）21日報導，華盛頓特區法院代理檢察官謝爾文（Michael Sherwin）周日晚在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）的專訪時說，川普煽動1月6日的暴亂「可能有罪」，而調查人員仍在檢視所有的資料。
而據路透報導，聯邦調查人員已發現證據，很可能讓政府得以起訴某些涉及煽動國會暴亂的人。「我認為，事實的確支持了那些指控，」謝爾文說，「我認為，隨著我們調查，更多事實會支持那點。」
他在「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪中被問及，川普是不是調查對象之一。而他回答，無庸置疑的，川普是6日將民眾吸引到華盛頓特區的磁鐵。他指出，身為中產階級家庭賢妻良母的那些俄亥俄州足球媽媽（soccer moms）被捕時說，「哎呀，我會這麼做，是因為總統說，我得搶回國會」。
謝爾文強調，那把矛頭轉往那方向，也許那些行動要歸咎於前總統川普。不過，也有其他川粉坦承，他們比川普所呼籲的採取了更進一步的行動。數以百計川粉1月6日為了阻止國會認證拜登當選總統，而暴力闖入國會大廈。而在當天的暴亂中，共導致5人死亡，超過140人受傷。
文章來源：Former top Capitol riot prosecutor says 'maybe the President is culpable' when asked about Trump
文章來源：'HE WAS THE MAGNET' Trump may be CRIMINALLY to blame for his role in Capitol riot as ‘facts support charges of sedition’
(中時新聞網)
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