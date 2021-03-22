是不是覺得這個月過得很不順心，做什麼事情都不順利？星座命理專欄《卡哇伊》昨（21）日就點名4個3月日子不太好過的生肖，表示他們只要撐過這個月就可以扭轉乾坤，從4月開始走超級大運，過上富貴幸福的生活。快來看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍生肖牛

屬牛人一向都是腳踏實地的做事，願意為了過上好日子付出努力，但是由於之前運勢總是欠缺，吃了很多苦頭，特別是整個3月份的日子特別難過，甚至可以說是苦不堪言。不過從4月初開始，生肖牛將會走大運，到時候錢財大賺，一輩子甜蜜富貴。

▍生肖兔

生肖兔的性格開朗，做事情不喜歡斤斤計較，可惜之前運勢太差，始終難有機會發財，日子過得一直都不是很好。不過到了4月初，生肖兔會得六合太歲相助，到時候運勢將會提升，橫財發不停，過上甜蜜的日子。

▍生肖蛇

生肖蛇是一個十分睿智冷靜的生肖，遇到任何事情都不會太慌張，不過這個屬相的命理卻非常的弱，難以有好的運勢，想要賺大錢自然也是非常的吃力。3月份，生肖蛇財運極其低迷，吃了很多苦，不過4月初卻能轉運發財，過上富貴的生活。

▍生肖雞

生肖雞頭腦聰明無比，而且上進心很強，前幾年的財運不差，日子過得也不錯，但今年受到犯太歲影響，生肖雞各方面的發展都不太順心，整個3月都在吃苦受累，但別擔心！4月初生肖雞就能迎來大運，天天有大財入帳，一輩子都能富貴。

(中時新聞網)