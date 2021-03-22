女星何如芸和美侖飯店董事王敏錡正在打離婚官司，並爭取2個兒子的撫養權，歷經婚變的何如芸雖然與一對兒子分隔兩地，不過她仍不時會在網上分享媽媽經，何如芸昨（21日）則在臉書曬出與2個兒子的舊照，並感性寫下：「這是我最喜歡的照片之一 他們也是我的全世界」，一字一句都讓人揪心。

何如芸昨在臉書分享育兒經，她鼓勵一對兒子閱讀「我就不限制他們看的書種，只要是書籍，漫畫也好」，何如芸還透露，大兒子Brian在小時候睡前都一直纏著她讀故事書，而Brian有一段時間迷上恐龍，何如芸就帶著兒子跑遍各大書店買恐龍書，她噴母愛直呼：「小小年紀的他對所有恐龍的學名，發現時間，特徵倒背如流，宛如一個小小考古學家」。

何如芸感性說：「我很高興當我是他們全世界的時候，我陪伴了他們」，認為親子共讀會是兒子對媽媽最多的記憶點，同時，何如芸也曬出與兒子的同框舊照，並直呼：「這是我最喜歡的照片之一 他們也是我的全世界」。

朋友很煩惱，她說孩子不愛閱讀怎麼辦？ 我那個年代的高中大學聯考，國文考試有一大題是作文，佔了20分，比例很高， 所以國中開始，國文老師逼我們要大量閱讀，除了每週開出書單，寫心得感想，每天早上還有值日生要在黑板上寫出金句，全部都要背下還要考...

何如芸 Michelle Ho 發佈於 2021年3月21日 星期日

照片中，何如芸頂著齊瀏海、模樣年輕，她開心地和孩子玩自拍，大兒子擺出張嘴怒吼表情，小兒子則是天真地對著鏡頭，網友看了直呼：「小兒子好像你 好可愛」，還釣出何如芸說：「2個兒子都很像我」，有網友則說：「他們也是我的全世界 這句令人動容」，讓何如芸真性情回應：「真的是我的全世界」。而正在打離婚官司的何如芸，25日將進行第3次開庭，這段豪門婚姻如今卻對簿公堂，讓人不勝唏噓。

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(中時新聞網)

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