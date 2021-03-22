美股上周五漲跌互見，台北股市今(22日)開盤小跌4.74點，以16065.50點開出，台積電上周五ADR並未隨科技股走揚，今日開盤再下跌3元，開在588元，航運股的陽明受業績表現激勵，開盤大漲3.2元，開在差一檔漲停的35.8元。

美國聯準會(Fed) 上周五(19日)宣布不延長補充槓桿率(SLR)，美債殖利率震盪走高，道瓊工業指數終場下跌234.33點，收在32627.97點；標準普爾500指數下跌2.36點，收在3913.10點。不過，以科技股為主的那斯達克指數收盤上漲99.07點，收在13215.24點；費城半導體指數也上漲35.15點，收在3011.37點，但台積電ADR卻逆勢收黑，下跌 0.76%。

台北股市19日開低走低，終場收在16070點，下挫217點，失守月線，貼息的台積電再跌11元，收在591元，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，美國聯準會今年不會升息，且購債內容不變，今年資金行情、低利率環境不會改變。

鐘崑禎指出，美債殖利率上升這件事會將時不時的影響股市，使部分資金外流，新台幣貶值、美元升值，而外資賣股一定會從大型權值股著手，但在基本面不變的情況下，這種時候反而是可以低接好的成長性股票，以及高殖利率股票。

(中時新聞網)