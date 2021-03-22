就像塞爾提克前鋒傑倫布朗自己賽後所說，「今天感覺就像柯瑞附身！」因為他的三分火力真的太神了！布朗22日單場投進生涯新高10顆三分球，貢獻34分、4籃板及3助攻，帶領塞爾提克在主場以112比96輕鬆變走魔術，排名升回東區第6。

傑倫布朗今天投24中12，含三分球投18中10，三分手感相當火燙，也幫塞爾提克次節扭轉落後頹勢，打完上半場反以56比48領先魔術，來到第3節更把領先擴大到15分以上，幾乎不給魔術任何反撲機會，就順利拿下本季第21勝。

除了傑倫布朗，他的前鋒搭檔塔圖也有23分、4助攻與4籃板，肯巴沃克14分、5籃板及4助攻，蒂斯13分、11籃板，最近才重返先發行列的史馬特11分、8籃板，塞爾提克先發5人得分全都上雙，勝率可以重新回到剛好5成並不意外。

至於魔術仍以先發中鋒武切維奇表現最佳，他拿22分、13籃板及3助攻，恩尼斯替補攻下18分，佛尼爾16分，最近陷入交易傳言的阿隆戈登12分、6籃板及5助攻，看來先前好不容易爆冷擊敗籃網中止9連敗的他們，又要面臨漫長連敗了。

(中時 )