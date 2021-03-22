【愛傳媒李利國專欄】溪阿縱走、神阿縱走與豐阿縱走，沿途景致各具特色，行程距離長短與挑戰性高低也有差異，但都被視為是縱走中級山的經典路線，甚至獲得「凡間仙境」之譽！

已被毀損的傳統溪阿縱走路線，是從溪頭神木邊林道到杉溪公路的流籠頭、安定灣、杉林溪工寮、第9林班登山口，接著經眠月神木、好漢坡、石猴、眠月車站、塔山車站後到阿里山，全程約32公里。

新溪阿縱走路線則是由杉林溪森林生態園區到亞杉坪林道，再經鹿屈山、水漾森林、眠月神木、松山與石猴、眠月、塔山、沼平等車站到阿里山森林遊樂區，全長27.2公里。

其中以樹齡4100年名列台灣第4大神木的「眠月神木」、以及如畫如幻的「水漾森林」，最具獨樹一幟之美。

神阿縱走是從南投縣信義鄉神木村到嘉義縣阿里山，途中的十八彎古道與檜木墳場區，會令人對大自然產生敬畏珍惜之情。

豐阿縱走是從嘉義縣豐山村到行豐吊橋、臥船洞、千人洞、水漾森林，再經松山與石猴、眠月、塔山、沼平等車站到阿里山森林遊樂區，或連走石夢谷回到豐山，途中的千人洞、水漾森林與石夢谷之風情，令人難忘！

我今年68歲，體力與肺活量功能都已漸衰，爬大山就日益感到吃力，所幸過去十年已朝聖了30座台灣百岳，上述三條縱走的經典路線也大致完成，這應能讓我「無憾始於力盡以後」吧！

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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(中時新聞網)