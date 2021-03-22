【愛傳媒楊秉儒專欄】隨著輿論抨擊聲浪越演越烈，現在綠營覺醒青年們為了護航，開始帶風向，說《天橋上的魔術師》這一齣戲不是所謂的「歷史正劇」，不是需要事事考究的「史詩劇」，也不是「寫實劇」，甚至連「魔幻寫實」這個名詞也不敢提了；可是他們都忘了，當初楊雅喆導演受訪時，言之鑿鑿，斬釘截鐵地說：「這是全然聚焦在80年代中華商場的故事。

我期待沒有經歷80年代、中華商場的人，也能有共感，故事中角色擁有的疑惑、困難、情感，是不分世代的，我甚至希望不同世代的人可能因此開始對話。」

花了8000萬搭建還原當年的「中華商場」，為的是什麼？不就是要讓觀影者相信，發生在這個擬真還原場景裡的所有故事情節，都是忠於歷史，都是80年代的臺灣會發生的事情嗎？

結果呢？我們彷彿看到一堆「張飛打岳飛」、「拿明朝的劍斬清朝的官」諸如此類歷史錯置，荒謬又光怪陸離的情節。劇中柴家老爸翻印《自由中國》雜誌的相關情節就是明顯的例子。

《自由中國》雜誌當年是由胡適擔任發行人，主要編輯是雷震和殷海光，這本雜誌的壽命起於1949年11月20日，於1960年9月4日遭禁，而「中華商場」生於1961年4月22日，歿於1992年10月20日，蔣經國頒布解除戒嚴令，開放黨禁、解除報禁是在1987年7月8日；結果《天橋上的魔術師》刻意放個外省家族柴姓一家，描寫經營書店的柴老爸翻印《自由中國》雜誌等書籍被特務發現，燒燬書籍時不慎引燃書店，與家人在火場中喪生的悲情橋段，消費外省族群還要惡意扭曲時序。

老實說，1980年代，內容比宣揚「大中國統一思想」、「自由反獨裁」的《自由中國》雜誌還要更激進，更具煽動性的黨外雜誌滿天飛，在「博愛特區」的博愛路、重慶南路一帶的騎樓下，一長排的書報攤都可以買得到。（當然是私底下偷偷問書報攤老闆有沒有得買，因為在解嚴前，這些黨外雜誌仍然屬於禁書。）但是那個年代，警備總部已經只抓出版，不抓販賣。

尤其是在正式宣布解嚴的前幾年，隨著政治風氣的轉變，抓禁書也幾乎成了虛應故事，睜一隻眼閉一隻眼，大家心照不宣。

然後，正是因為這樣的氛圍，台灣黨外運動各團體才有辦法集結，匯聚足夠的動能，於1986年9月28日在臺北市圓山大飯店舉辦「黨外後援會推薦大會」，132位與會人士簽名組建「民主進步黨」。

同年11月10日，民進黨第一屆全國黨員代表大會通過了黨章、黨綱及紀律仲裁辦法等議案，江鵬堅當選第一屆黨主席。

如果1980年代的臺灣真的像《天橋上的魔術師》劇情裡形容得如此肅殺，會有今天的「民主進步黨」嗎？

《天橋上的魔術師》整齣戲裡面到處都是在不同的時空裡，四處飄盪的錯置靈魂，玩弄著「張飛打岳飛」的荒謬橋段，你們卻說我們在「吹毛求疵」。

我們這群四、五、六年級生，親身走過1960年代、1970年代、1980年代的臺灣，一同跨越了千禧年，來到了21世紀。

我們沒有否認「白色恐怖」真的曾經在台灣這片土地發生過，我們也沒有否認「228暴動」、「二七部隊武裝革命」、「鹿窟事件」、「光明報事件」、「基隆中學鍾浩東事件」⋯⋯，因為這些事情，在歷史上真的發生過。

但是，我們追求的是「真相」。一個沒有被特定政治意圖刻意汙染以及扭曲的真相。

長期浸淫在民進黨洗腦教育的「民主進步覺醒青年」們有一種很糟糕的思維，就是他們完全不把前人（長輩）的「傳承」放在眼裡，他們認為「傳統價值」就像垃圾一樣，而他們是一群清潔隊志工，準備要把一切不符合他們論述的「傳統價值」掃進垃圾堆裡。這當中也包括「歷史真相」。

在他們眼裡，「傳統價值」、「歷史真相」，不過就是一個想扔就扔的東西罷了。

在「民主進步覺醒青年」們的眼裡，歷史發展是不存在任何連續性的，也就是人類的發展進程，是一段一段，可以任意切割、相互斷開解釋而成的。

他們不考慮前因後果，也不願意站在全觀的高點上深究；對他們來說，維持並擴大這樣的思維邏輯，是絕對必要的。

如果有人敢對他們提出質疑，提出反證，這些「民主進步覺醒青年」們不但對於任何證據嗤之以鼻，而且還會抹黑、抹紅，扣上落伍、守舊、保守、反動的大帽子。

這些「民主進步覺醒青年」們總是抱持著不知道哪裡借來的自信與勇氣，總覺得自己可以打造一個全新的社會。

在他們的夢想裡，那是一個全新的起點，是一個完全抹去了一切舊社會、舊事物的痕跡，沒有任何不利他們論述的事證，所映射出來最新、最美的「美麗新世界」。

所以為了這樣一個「美麗新世界」，即使要扭曲歷史、汙衊歷史，捏造歷史，甚至讓整個社會付出龐大的代價也在所不惜。

事實上，再也沒有比「清洗歷史」這件事情來得更加罪過了，他們信奉的不過是一種抽象的解放，而抽象的事物使得他們狂妄，最後分不清理想跟現實，把國家看成是一張可以隨他們塗鴉的白紙。

為了達到這個目的，他們不停洗腦年輕人，清洗到腦袋空空，也只有空無一物，無法獨立思考，不懂邏輯辯證的年輕腦子才適合放進他們想要的東西，更容易用空洞的華麗詞藻蠱惑他人。

可是，歷史真的清洗得了嗎？其實不然。因為歷史上任何一件事情的發生，都有其脈絡可循。

你們想要對歷史伸手，切割，湮滅證據時，才會發現，當你用謊言扭曲了一段歷史之後，你要用更多的謊言來扭曲更多的歷史；而謊言的累積，到最後總有無法自圓其說的一天。

而真相呢？所有歷史的真相其實早就都靜靜地躺在那邊，躲在一篇又一篇的文獻裡，藏在一項又一項歷史脈絡的蛛絲馬跡裡，等著後世發掘。

歷史上的「中華商場」已經在1992年10月20日壽終正寢，當年許多台灣人流淚看著「中華商場」灰飛煙滅，走入歷史。

20年後，楊雅喆導演用《天橋上的魔術師》把那座活我們心裡，曾經陪著我們走過漫長時光的「中華商場」又凌遲處死了一次。

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)