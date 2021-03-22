AZ疫苗今日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、行政院長蘇貞昌今日一大早帶頭打疫苗，由蘇貞昌先打，再由陳時中接續打。陳時中透露自己打完第1劑很安心，預計5月17日會打第2劑。至於蔡總統何時才會打？陳時中個人希望國產疫苗研發成功，讓蔡總統接種國產疫苗。

陳時中表示，打完第1劑疫苗很安心，之所以會帶頭打，最主要是在最後專家會議時，大家覺得近來歐盟的事件會影響民眾的信心，希望有指標人物來建立大家的信心，他也接受了專家的意見，本來禮拜五前是希望按照原來的瞬息接種，不過院長對近來的情況很關心，也表達過願意站出來接種。

今日打完第1劑後，陳時中預計在5月17日打第2劑，因為院長要開會，所以今早是院長先打，接下來預計間隔8-12周就可以打第2劑。

至於總統蔡英文何時才會接種？陳時中表示，要看看有無特殊行程，由醫療團隊決定。他個人希望國產疫苗若成功，就可以讓總統接種。

對於近期國民黨、民眾黨立委臨時提案通過成立「疫苗採購調閱專案小組」，陳時中表示，採購過程大家要知道沒問題，但是知道了有沒有幫助？有幫助的話，非常樂於讓大家看。

陳時中說，疫苗採購有保密協定在，全世界搶購的時候，有任何疏漏是不好的，合約執行到一定的程度一定會公開。「疫苗採購調閱專案小組」不會害台灣拿不到疫苗，但是他認為沒有必要，他表示，除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？

(中時 )