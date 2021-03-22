台南市仁德區新田二街恆耀工業廠房起火，消防人員在現場拉水線搶救。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

全球最大的焊接螺帽廠也是上櫃公司恆耀工業，位於台南市仁德區新田二街的廠房，22日清晨突然起火燃燒。消防局據報調派大批消防人車前往搶救，火勢約於50分鐘撲滅，還好無人員傷亡，初步估計燃燒面積約500平方公尺，損失約50萬元，起火原因仍待進一步火調。

凌晨4點54分左右，消防局119勤指中心獲報，指仁德區新田二街恒耀工業廠房發生火警後，陸續調派32車、74名消防人員及2名義消前往。消防人車抵達火場後，立即接水線搶救，火勢很快地在5點37分撲滅。

據了解，恆耀工業廠房起火的位置屬清洗線，並沒有影響到產線，初步估計燃燒面積約500平方公尺，損失約50萬元。

市府指出，恒耀工業成立於1985年，總部設立在台南，2006年上櫃掛牌，目前不僅是全球最大的焊接螺帽廠、全球前10大的車用扣件供應商，也是美國電動車Tesla（特斯拉）供應鏈的成員，在台灣、德國及大陸都有生產基地，主要項目為汽車螺絲、螺帽、擠壓扣件等。

(中時 )