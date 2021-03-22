苗栗地方法院少年家事庭法官周靜妮，遭控當庭要求涉案少年自己掌嘴，造成少年身心受重創，引發社工界不滿，苗栗地院本週將舉行法官自律委員會，決定處置方式，最重可予撤職。

49歲的女法官周靜妮，擁北一女、政治大學法律、中正大學法律學研究所碩士學歷，司法官訓練所41期畢業，原本擔任檢察官後來轉任法官。周靜妮的丈夫曾建元為知名學者，身兼國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、在新台灣國策智庫擔任兩岸關係組諮詢委員、台灣北社副社長等多項職務，也曾擔任促轉會研究員。

據《鏡週刊》報導，周靜妮法官在苗栗地院審理少年及家事案件，但她竟然要求涉案少年當庭自己打自己耳光，依法沒有這項保安處分，等於是法官動用私刑；據了解，當事少年聽法官話照做，但身心受創，社工單位已緊急介入。

而周靜妮法官2012年曾在法官宿舍輕生獲救，當時說法為疑似工作壓力大；不過，其丈夫曾建元2015年投書媒體，揭露妻子是因為審判長選舉風波，遭同事霸凌，悲憤之餘以「死諫」方式凸顯法院巨塔內的冤屈。

(中時新聞網)