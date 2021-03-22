AZ疫苗今（22日）在全台開始施打，新北市長侯友宜上午8時許特地前往亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

AZ疫苗今（22日）在全台開始施打，新北市長侯友宜上午8時許特地前往亞東醫院關心醫護人員接種情形。（葉書宏攝）

AZ疫苗今（22日）在全台開始施打，新北市長侯友宜上午8時許特地前往亞東醫院關心醫護人員接種情形，侯友宜說，經調查有4929人、約24％有意願接種AZ疫苗，但新北市僅獲分配3800劑疫苗、僅18％，相信中央還會陸陸續續配發下來。

亞東醫院由院長林芳郁帶頭接種，增加第一線同仁接種信心。侯友宜表示，新北市共有16家醫院符合資格，有2萬269位第一線醫護人員 屬首波施打對象，經調查有4929人、約24％有意願接種AZ疫苗。

但是新北市僅獲分配3800劑疫苗、僅18％，讓第一線醫護人員保護自己才能保護別人，相信中央還會陸陸續續配發下來。

侯友宜說，目前疫苗還不足，還是鼓勵新北市醫護人員踴躍施打，原本申請16家醫院都能施打，中央僅核准4家，也有醫護同仁反映只集中於4家，新北市幅員遼闊、奔波不易降低施打意願，還是鼓勵醫護抽空到指定醫院施打，第一線醫護同仁加油，歡迎大家隨時加入。

(中時 )