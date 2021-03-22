台股上周呈現土洋法人對作，外資上周僅一天站在買方，其他4個交易日全數自台股提款，其中上周五更是大舉賣超387.44億元，導致單周外資賣超金額達450.07億元，反觀投信法人全數「錢進」台股，合計買超20.32億元，自營商也累計買超12.4億元，上周三大法人合計賣超417.43億元。

土洋對作下，上周投信買超前10名主力集中在航運類，前10大標的為華航(2610)、長榮(2603)、群創(3481)、長榮航(2618)、鴻海(2317)、南茂(8150)、陽明(2609)、兆豐金(2886)、聯詠(3034)、元晶(6443)。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，上周晶圓龍頭大廠除息後貼息使得指數後繼無力，不過，非電族群如汽車、鋼鐵、航運、網通、光電等仍輪番表現，反映了市場資金明顯自之前的科技類股特別是半導體族群，轉向傳產或是低基期族群，帶動金融、傳產指數均線呈現多頭排列。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在下半年產業景氣動向仍待確認的前提下，近期不宜過度變化類股佈局；再者，盤面主流股多數具有單季盈餘高、全年本益比低的特性，在股市多頭結構未變的情形下，回檔仍應尋找買點。

在投資建議上，鍾安綾建議，考量現階段處於資訊空窗期，面對盤勢波動較大，可審視手中持股是否符合以下所提到的幾點內容，包括：後疫情景氣回升受惠者、上半年財報可望優於市場預期、成交量並未過度放大；若都符合，建議持股續抱；原則上逢低買、逢高賣是面對波動時的較佳法則。

(時報資訊)