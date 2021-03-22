針對台海當前局勢，前副總統呂秀蓮提出，兩岸未來可朝向「中華邦聯」概念，藉此走出統獨之外的新路，做到親美友中、和平中立。對此，大陸網友認為，呂秀蓮的說法了無新意，現在的主動權在大陸手上，不是台灣說了算，台灣網友則認為呂秀蓮傻了嗎，不要只會玩文字遊戲。

呂秀蓮昨（21日）舉行《兩岸恩怨如何了？》新書發表，用近20萬字內容，對兩岸未來可行方向提出建言。呂秀蓮表示，針對兩岸統一，她大膽地提出「雙兩岸關係」的想法，是以台灣海峽為界的「小兩岸關係」，及以太平洋為領域的「大兩岸關係」。

她強調，台灣在「雙兩岸關係」中，向西，可與大陸建立以「一個中華」取代「一個中國」的邦聯關係，並用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，雙方各退一步，就能順理成章解決頭痛彆扭的兩岸關係；向東，則與美國及日本、韓國、菲律賓等周邊國家共組「民主國協」，推展柔性文明，讓台灣在美中兩強之間調和鼎鼐，發揮和平中立的功能。

不過，對於呂秀蓮的說法，大陸網友顯然並不苟同，直言「什麼叫邦聯？誰要和她邦聯？既然說了什麼親美友中，證明還是更傾向於美國」、「呂秀蓮省省吧，她只在意她是否被定義為台獨以及她的歷史形象，過去70年，兩岸發展到今天這個局面，到最後誰都說與他無關，沒有人擔責任嗎」、「台灣已經沒有資格提條件了」、「傻了」。

台灣網友的反應也是不看好，認為「呂秀蓮別傻了」、「這個只有中國民主制才有可能，共產黨才不鳥妳」、「又是一個扭扭捏捏玩避統的文字遊戲，你要看大陸跟不跟你玩呀」？

(中時新聞網)