網紅在臉書稱正學習射擊，引來網友跟風，但現役海龍蛙兵前來招募卻無人回應。圖為海龍蛙兵利用髒污的爛泥進行偽裝。〈中時資料照〉

兩岸關係緊張，民進黨多以「抗中保台」作為政治主張，吸引許多支持者，就有網紅在臉書上表示，「自己最近在進行射擊課程」，並表示有很多年輕人跟他一樣，只要台灣需要他們，他們就會做好準備；但該文章下有位海龍蛙兵留言，呼籲有志之士一同報名，結果竟無人聞問。

臉書粉專「Emmy追劇時間」近日發文指出，自己最近在學習步槍以及手槍的射擊，表示「只要台灣要我們，我們會準備好自己的能力」，更稱她的槍訓教練表示她「已經有軍警水準」，雖然肌肉還是很緊繃，不能說用槍多好，但基本上已經知道練習重點，也非常喜歡練習，表示射擊練習非常有樂趣。

網紅在臉書稱正學習射擊，引來網友跟風，但現役海龍蛙兵前來招募卻無人回應。(圖/翻攝自Emmy追劇時間 臉書)

Emmy也指出，她看到國防部長邱國正面對對岸的軍事威脅，曾告訴兒子「只會有兩種結果，一是我光榮回來、二是兒子去戰場為老爸收屍」，讓她非常感動；而這篇文章也引來許多覺青網友振奮不已，跟著說自己也要開始練習，紛紛表示「哪裡可以受訓？我要為台灣戰到底」。

網紅在臉書稱正學習射擊，引來網友跟風，但現役海龍蛙兵前來招募卻無人回應。(圖/翻攝自Emmy追劇時間 臉書)

而其中，有位現役的海龍蛙兵就在文章下留言，表示「小弟工作的單位不只薪水高、福利好，擁有專業手步槍轉換訓練，還有健身課程、野地求生、攀岩垂降、潛水證照、救生證照、船艇駕駛證照等保證班，各位有志之士不要再等待了，請趕快連絡我報名！」

但可惜的是，並沒有人向該海龍蛙兵進行聯絡，他不禁感嘆「底下人人喊想學，我真的去招生到現在都沒人報名」，讓人不勝唏噓。

網紅在臉書稱正學習射擊，引來網友跟風，但現役海龍蛙兵前來招募卻無人回應。(圖/翻攝自臉書)

該海龍蛙兵臉書頁面。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)