美國電動汽車巨頭特斯拉公司CEO馬斯克20日表示，該公司不會向美國政府提供其車輛在大陸或其他國家收集的數據。這是馬斯克首次對有關特斯拉電動汽車被懷疑具有間諜功能的消息作出的回應。但大陸一向立場強硬的《環球時報》，已要求政府對具自動駕駛功能的汽車，應立法規範。

日前大陸軍方發布，要求特斯拉車主將車輛停放在軍隊所屬區域以外。消息人士表示，軍隊及其家屬是在本周接到相關通知，因當局擔心特斯拉，可以其無法掌控的方式通過內置攝像頭收集敏感數據。

特斯拉的不論是否開啟自動駕駛，其車載傳感器都能記錄周邊位置的視覺圖像，進而可能獲得有關用車時間、方式和地點，以及駕駛人員的個人訊息等。

根據特斯拉官網對Model S Plaid版的介紹，該車裝備有前置、側方和車尾攝像頭，視野範圍達360度，前置雷達可探測前方較遠距離的障礙物；超聲波傳感器負責探測附近車輛以降低碰撞風險，輔助停車。特斯拉還有「哨兵模式」：「當熄火並拉起停車擋時，攝像頭和傳感器將保持開啟，隨時拍攝可疑活動。」而這些訊息，都會儲存在特斯拉的伺服器中，若有心人士或政府，確實是有可能取得這資訊。

對於自動駕駛等人工智慧技術帶來的資訊安全困境，《環球時報》採訪數位專家普遍認為，綜合而言，必須要有配套的法律、法規、監管。

(中時新聞網)