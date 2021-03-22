侯佩岑帶了媽媽林月雲、老公黃伯俊接下大陸真人秀節目《婆婆與媽媽》，本應是焦點的夫妻互動完全被媽媽林月雲的往日情蓋過，林月雲在節目上提到不倫往事，更評論此生感情「萬般皆是命，半點不由人」，母女相擁而泣，但外界多認為母女倆的舉動根本二度傷害正宮及其子女，不解侯佩岑為何要接這節目，對此，名嘴許聖梅分析，雖然侯佩岑母女在台灣被罵慘，但其實在對岸的狀況卻是截然不同。

侯佩岑與媽媽林月雲在真人秀鏡頭下母女談心，聊到往日情可能傷及侯佩岑，母女倆相擁而泣，但真情流露的一幕卻被罵爆，不解她為何兩度搶閨蜜老公還能這麼高調，甚至傳出是因酬勞豐碩高達6500萬，但遭侯佩岑經紀公司駁斥：「內容與事實有出入，金額過於誇大不實，被過度渲染」，許聖梅也曾表示，接這檔節目，恐怕有大陸方面的壓力。

近日許聖梅上《新聞龍捲風》節目，分析侯佩岑接下這檔節目、接受在鏡頭前談媽媽往日情後的處境，表示母女倆在台灣雖然被罵爆，但侯佩岑在大陸，本就因為周杰倫的關係而擁有高知名度，許聖梅分析，侯佩岑上這檔真人秀，不影響她在大陸的知名度，反倒變得更紅。

許聖梅也說，其實侯佩岑進軍大陸後，很用心在經營演藝事業，因此認為即使接了這檔節目讓她在台灣付出了一點代價，但毫不損她在對岸的聲量，只是畢竟當人小三也不是什麼好事情，許聖梅還說重話，表示以佛教觀點，這是要進入地獄輪迴的，遑論林月雲一連傷害了兩個家庭？也嘆很多受到牽連的人，見到此情此景，恐怕會在夜裡暗暗哭泣。

(中時新聞網)