1名網友在國道三號驚見2輛外型酷似「跑跑卡丁車」的跑車奔馳行駛，有專業網友解答該車款出自英國汽車品牌「caterham」（卡特漢姆）。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友在國道三號驚見2輛外型酷似「跑跑卡丁車」的跑車奔馳行駛，2輛車造型精緻小巧、底盤超低，無車頂設計則讓網友笑說「可能會被太陽曬爆」，也有專業網友解答該車款出自英國汽車品牌「caterham」（卡特漢姆），其復古設計深受車迷喜愛，基本車款就要價台幣200萬元以上。

該網友在臉書「爆廢公社二館」張貼2張照片，他行駛在國道3號上看見2輛造型特殊的車輛，外型就像是知名線上賽車遊戲「跑跑卡丁車」的車輛，有鮮艷烤漆顏色、低底盤，整體車身迷你且精緻，跟路上其他車輛相差甚遠，讓原PO忍不住驚呼，「國三巧遇跑跑卡丁車，從旁邊呼嘯而過的聲浪我喜歡」。

有專業網友表示，該款車其實是英國汽車品牌「caterham」（卡特漢姆汽車）出場的車，其產品特色就是讓駕駛開車時充滿樂趣，外型傳統復古且簡單，每輛車要價都在200萬以上。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

許多網友則留言說，「夏天不能開，曬爆」、「我也遇過，駕駛還有乘客都戴安全帽上路，蠻有趣的」、「被警察抓時，可以躲在聯結車底盤下，抓都抓不到」、「如果從北部一路開下來南部，會黑一圈吧」、「這種車都可以上國道了，阿公阿嬤的四輪車行不行？」許多網友都說曾在路上看到該款車。

也有專業網友表示，該款車其實是英國汽車品牌「caterham」（卡特漢姆汽車）出場的車，其產品特色就是讓駕駛開車時充滿樂趣，外型傳統復古且簡單，每輛車要價都在200萬以上；網友表示，「英國caterham出場的車，價值不斐」、「這手工車全台限量25台」、「這是caterham super 7，20幾萬英鎊，等同於要好幾百萬台幣」、「英國復古輕量跑車啊」。

(中時新聞網)