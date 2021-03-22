興農（1712）董事會通過2020年度合併財報，去年度合併營收174.84億元、年增2.36％，因認列旗下楓康超市、玉美研公司，及預拌混凝土廠等三家公司去年度盈餘貢獻共約2億元，加上認列處分投資股票利益1.6億元，抵銷去年度認列巴西廠匯兌損失2.2億元的衝擊，使得2020年度稅後盈餘約7.16億元、年增6.04％，EPS1.7元，略高於2019年度的1.6元。

興農董事會也決議去年度現金股利，每股擬配發1.3元，除息基準日訂為4月14日，5月10日現金發放，股東常會預定6日22日召開。

興農表示，公司去年度優化產品組合的助威下，去年營業毛利率及營業利益同步增加，加上旗下子公司楓康超市獲利約4,900萬元、玉美研公司獲利約9,900元，及預拌混凝土廠獲利約5,300萬元，加上認列處分投資股票利益1.6億元，使得公司去年度獲利大增。不過，因公司去年度認列巴西廠匯兌損失2.2億元的衝擊，才縮小去年度的獲利表現。

興農指出，旗下楓康超市目前總店數47家，周五將新增台中市青海路與河南路交叉口的賣場，屆時總店數將增至48家，藉以擴大超市的營運布局。

(工商 )