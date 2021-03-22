台股今年初開盤迄3月19日共47個交易日，集中市場總成交值為16兆3,688.12億元，市場日均值為3,482.73億元，股票成交量週轉率為36.81％。康和投顧預期本周指數區間15,700-16,300點，本周看好七大題材類股，包含：風電股、汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、PCB股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國1.9兆美元擴大刺激方案過關出爐後，FED同步宣示對於推升美國經濟成長率有其實質效益，可望持續增添今年美國經濟景氣復甦力道，加上FED重申寬鬆貨幣政策不變，有利於金融市場後續整體表現。

2.歐美疫情隨新冠疫苗施打比率增加而逐步下滑，歐美各國已陸續採取程度不一之解封措施，隨著經濟旅遊泡泡及商務人士往來之解禁，預期將有利於經濟復甦動能持續增強。

3.3月中旬以後上市櫃公司董事會陸續公佈股利政策，加上進入股東會召開前過戶日截止之融券回補潮，預期有利於台股延續多頭行情。

(工商 )