智慧城市展即將於23日至26日開展，中興保全科技集團以「中保科技、智慧領航」為主題參展，規劃「智慧城市」、「智慧工程」、「智慧防災」、「智慧商辦」、「智慧社區」等五大區，展出近50個智慧應用。這次展覽將展示公司如何透過智慧科技與整合能力，為社會大眾建構一個節能、永續共存的智慧城市。

中興保全科技打造全台灣最完整的智慧城市解決方案，將常見的城市問題，如塞車、違法停車、停車計時收費、空氣品質、學童安全守護等，透過整合物聯網設備與智慧科技，更有效率地解決上述問題。隨著台商回流有新廠房建置需求，及政府推動都更與危老效應，新建案需求增加。在營造工程部分，中保科技不僅助營造業者做到安全層層把關，更能提升管理效率，推出智慧工程管理平台，讓管理者能隨時掌握工地與工程進度狀況。

未來對於能源需求將不斷擴大，也會面對眾多棘手的環境問題，因此，中興保全科技集團2020年成立星生方案公司，推出綠屋頂解決方案，以切入綠能市場，並期盼能對台灣環境永續(sustainability)盡份心力。這次展場帶大家直擊綠屋頂如何改善環境問題。

從IoT到AIoT，科技發展讓民眾的生活更加安全便利，也充滿無限想像。展覽期間中保科技與非凡電視共同舉辦「智慧城市關鍵論壇」，邀請相關領域專家學者，連續三天在中保科技攤位探討最新智慧城市發展趨勢，從資通訊、智慧防災、智慧建築、健康照護等面向探索智慧城市最新解方。

(中時 )