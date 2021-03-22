西非國家尼日總統依蘇福（Issoufou Mahamadou）表示，中國今天捐贈40萬劑中國國藥集團（Sinopharm）製造的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

這些是尼日所獲得的首批疫苗，已經送抵首都尼阿美（Niamey），依蘇福出席受贈儀式，中國大使也現身。

法新社報導，一架貨機載著疫苗抵達尼阿美機場，機上還有30萬份抗原測試、口罩及防護設備等。

尼日衛生部表示，將於27日展開疫苗施打作業，並說政治當局、醫護人員、軍隊與安全部隊以及60歲以上民眾將優先接種。

根據官方昨天公布的數字，尼日累計4918起確診病例，185人病亡。

路透社報導，許多非洲國家很慢才開始疫苗施打作業，這些國家主要仰賴世界衛生組織（WHO）及相關國際團體所支持的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得免費疫苗。

中國也已捐贈疫苗給其他幾個非洲國家，目的在透過所謂的「疫苗外交」展現善意。

(中央社)