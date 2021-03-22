日籍好手大谷翔平22日在大聯盟創下數十年一見的鏡頭，他熱身賽登板擔任先發投手又打第一棒，官網報導過去百年來只有兩人在例行賽做到。1953年巨人隊的達克(Al Dark)、1968年雙城隊的托瓦(Cesar Tovar)，他們雖然是奇葩卻都只是玩票性質，並非真正投打兼備的「二刀流」選手。

大聯盟歷來有幾位能夠守備全部位置的超級優替人(Utility Man)，托瓦就是單場比賽把9個位置都輪了一遍，包括投手和捕手。2017年老虎野手羅麥(Andrew Romine)也複製了一次。這幾場的共通點就是發生在9月、10月初，也就是例行賽季末的垃圾時間。

以全能守備著稱的「海嘯哥」林子偉可能也有相同的功力，他去年8月在一場例行賽首次蹲捕，意外成為「大聯盟首位台捕」。林子偉9月還登板投球，幾乎擔任過全部守位，只差一壘就完成個人滿貫。

國聯投手依規定必須打擊，但是美聯投手自己兼任DH指定打擊的前例就很稀有，前一位是2009年的光芒投手薩恩史帝尼(Andy Sonnanstine)。原因是教練排錯打線，不小心放進兩個三壘手，指定打擊卻開天窗。指定打擊本來是要代替投手打擊的，因此薩恩史帝尼只好自己親身上陣。

天使總教練麥登(Joe Maddon)說：「投手打擊並不罕見，重點在於先發投手兼打第一棒是很稀有的(百年僅兩人)。」大谷翔平2016年在日職火腿鬥士已經表演過投手兼第一棒，還轟出全壘打，看來把這項個人紀錄推進到大聯盟例行賽只是遲早的事。

(中時新聞網)