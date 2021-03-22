新普科(6121)旗下高功率鋰電池模組供應商—AES-KY(6781)於今(22)日以每股168元上市，電動兩輪車及大型資料中心備援電池需求強勁，AES-KY訂單能見度已達7月，AES-KY總經理宋維哲表示，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年；今天掛牌首日股價跳空大漲，早盤最高來到398元，漲幅逾1.36倍。

新普科挾長期耕耘IT鋰電池產業技術優勢，7年前開始跨入電動兩輪車等非IT領域，並於前年切入大型資料庫中心工業儲能市場，隨著電動兩輪車及BBU布局效益顯現，新普科將非IT部門獨立出來，並於2020年成立AES-KY，主要營業項目為研發與製造高功率鋰電池模組，產品應用包含：輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

2020年全球新冠肺炎疫情大爆發，因應疫情，歐洲各國紛紛鼓勵及補貼民眾以輕量型電動載具取代大眾運輸工具，帶動輕量型電動載具在歐洲零售市場買氣大幅成長，AES-KY主要客戶均為知名品牌客戶，輕量型電動載具電池模組目前在歐美日市佔率約達20%，為此波產業成長的受惠者；且AES-KY長期耕耘中大型工業儲能系統電池模組也開始放量出貨，兩大事業布局同步顯現，推升AES-KY業績自去年下半年起飛，2020年合併營收為63.07億元，較2019年成長約30%，以增資前股本6.38億元估算，每股盈餘為14.17元。

根據研調機構CIE、ECF指出，2019年~2025(F)歐洲電動兩輪車市場將維持高成長，複合成長率超過20%，近期憑藉著位居歐洲、日本領先地位的基礎上，積極開拓美國市場，QY Research亦預估，美國電動自行車市場複合成長率將達25%，AES-KY亦看好美國發展潛力，持續開拓美國客戶，期盼進一步增加AES-KY的營收規模及產品滲透率。

受惠於電動兩輪車及BBU訂單強勁，AES-KY今年前2月合併營收為17.1億元，較去年同期成長約95%。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著新客戶加入，預估今年BBU佔營收比重可望突破10%。

宋維哲表示，由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，目前訂單能見度已達7月，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年；法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

展望未來，隨著科技日新月異，重新定義個人行動載具，使點到點擁有無限可能，且人工智慧、物聯網、大數據成為未來智能世界的基礎，推升資料中心、邊際運算、儲存等資訊交流需求，帶動全球各地資料中心布建，以及中大型工業儲能系統電池模組的需求；AES-KY擁有強大研發能力與一站式客製化解決方案，持續擴增新客戶及市場份額，此將挹注長線獲利與成長動能；隨著輕量型電動載具及中大型工業儲能系統電池模組佈局效益顯現，公司也將投入更多資源用於工控型電池模組的新客戶與新產品領域開發，期待未來成為AES-KY營收另一強勁的成長動能。

(時報資訊)