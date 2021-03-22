台泥(1101)今年兩岸營運表現樂觀以待，並以新台幣24億元出售持有信昌化所有股權給長春樹脂，再加上將砸百億建置超級電池廠，今日多頭氣勢如虹，股價跳空開高，一度衝至46.9元，狂漲逾8%，開盤十分鐘，成交量已逾2.8萬張。

台泥2020年稅後淨利250.99億元，創歷史新高，EPS 4.32元。董事會通過，每股將配息3.5元，以台泥19日收盤價42.7元計，現金殖利率8.19％。

展望2021年營運，在大陸水泥業方面，目前當地政府仍持續調控政策持續進行，又增加基建工程來，再加上疫情漸消，因此，今年大陸市場的營運還是屬於審慎樂觀的。而在台灣區方面，台商回流、科技廠辦工程建案增加，以及持續推動前瞻計畫，今年水泥市場看法仍樂觀。

台泥說，移動式能源是未來世界最重要的高科技發展，而電池在當中又居關鍵角色。台泥集團將在台灣設立第一座超級電池工廠，計劃投資台泥循環能源科技股份有限公司(台泥循環)100億元。

其實台泥企業團所屬能元科技早就是台灣最大的鋰電池生產商，也是不少歐美知名高階家電品牌的主要供應商。台泥循環科技是能元科技的母公司，台泥拿出百億元來投資，預計在台泥高雄小港紙廠舊址，設立台灣第一座超級電池工廠，主要生產高階高容量高充放電功率的鎳三元電池，產能1.8GW，相當於一年可以生產出2.4萬輛電動汽車所需長程電池量，目前能元科技台南廠的年產能為1.5GW。

信昌化自2012年起多年處於虧損狀態，台泥先前已依法終止信昌化上市，考量集團業務經營模式、財務結構以及集團利益，經評估後，與長春樹脂簽署「股份買賣協議」，以每股18.18734元，總額合計24億元，出售台泥持有信昌化的全部股權，共計1億3195萬9925股。

(時報資訊)