在新冠疫苖接種持續取得進展與疫情降溫帶動經濟加速復甦、通膨蠢蠢欲動之際，美國聯準會上周剛結束了全球高度關注的貨幣政策決議，該央行信心滿滿告訴所有人，即使今年美國將迎向將近40年來最強勁的經濟增長，也不會造成長久的通膨壓力，而即使真的出現通膨問題，聯準會也有因應對策，惟部分市場人士仍提出警告，聯準會確實有工具可抗擊通膨，但未來的經濟成長可能淪為犧牲品。

聯準會上修經濟通膨預測 重申到2023年利率按兵不動

聯準會上周三會後宣布維持基礎利率於0～0.25％目標區間不變，現行每月1200億美元購買資產計畫亦維持不變，此決議符合市場普遍預期。

聯準會並在最新的展望報告上修美國經濟成長與通膨預測，並調降失業率預測，儘管看好經濟前景，但該央行表示，這不足以改變至少到2023年利率都將按兵不動的政策立場。聯準會在會後聲明中指出，近期經濟活動與就業指標都已回升，但受到疫情影響最嚴重的產業仍然疲弱。

根據聯準會決策委員會FOMC發布最新的經濟展望報告，該央行將2021年美國國內生產毛額（GDP）成長預測從4.2%大幅上修至6.5%，創下1984年以來的新高記錄，該央行並預期2022年與2023年GDP將分別成長3.3%和2.2%，就更長期而言，成長率估將落在約2.3%。

FOMC決策官員將今年的失業率預測從5%下修至4.5%，而目前美國的失業率為6.2%。聯準會預估2022年與2023年的失業率分別為4.2%和3.7%，長期而言將落在4%水平。

在2020年2月爆發新冠肺炎疫情之前，美國的失業率僅3.5%。

此外，聯準會調升對核心通膨的預測，預期今年個人消費支出通膨為2.2%，到2022年下滑至2%，到2023年回升至2.1%，但長期而言將落在2%，符合央行設定的通膨目標。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，1.9兆美元紓困方案中的振興支票正在發放、新冠肺炎病例持續減少，以及疫苗接種正快速進行，使FOMC預期今年美國GDP將成長6.5%，他表示，美國經濟正迎向近40年來最強勁的增長，不僅將遠遠超越歐洲與日本，更將是數十年來首次與中國爭鋒。

鮑爾表示，儘管今年美國通膨率可能超出央行設定的2%目標，但這只是暫時的超標，並不會改變聯準會的承諾，將隔夜基準利率維持於近零水準，以確保因這場大流行病受到重創的經濟能完全復甦。他並表示，現在談論縮減每月1200億美元的公債與抵押貸款證券購買規模，仍為時過早。

他表示，聯準會將持續為經濟提供所需的支持，以盡快回復到「最大就業」（maximum employment）的狀態，雖然美國取得不錯的進展，但尚未達成目標，仍有1000萬人需要重返就業。

此番對經濟前景非常樂觀的看法，以及對貨幣政策立場非常鴿派的承諾，帶動了當日美股標普500指數再創歷史收盤新高，道瓊指數更首度收在3.3萬點之上。(2-1)

(時報資訊)