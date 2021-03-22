聯準會對通膨淡定 但市場仍然剉咧等

聯準會官員對近期通膨情勢處之淡然的其中一個主要原因，是他們相信即使通膨真的成為麻煩，他們也有應對工具。但問題來了，這些工具都需要付出一定的代價，而這些代價對美國現在所處的這種經濟增長可能造成致命的影響。

聯準會確實有許多可抑制通膨的工具，而升息是其中最常見的方法。雖然央行也能透過調整資產購買計畫與提出強而有力的政策指引來抑制通膨，但升息卻是最有效的武器。只不過，升息也極可能使正要加速起飛的經濟復甦嘎然止步。

麻省理工學院知名經濟學家Rudi Dornbusch表示，20世紀下半葉的經濟擴張都沒有獲得「晚年善終」，每一次擴張都被聯準會「謀殺」。

如今，聯準會可能再度成為罪魁禍首的擔憂正在升高，市場擔心聯準會的寬鬆政策會不會引爆某種迫使該央行必須在未來突然猛踩剎車的通貨膨脹。

Capital Economics美國資深經濟學家Andrew Hunter表示，聯準會明確表示未來3年內不會升息，但這顯然是基於這個將近40年來最強勁的經濟增長幾乎不會產生長期通膨壓力的信念，而我們認為這最終將被證明是一個錯誤的觀點。

但也有許多經濟學家與分析師認為，聯準會對於低通膨的押注是安全的，至少就目前而言。現在仍有諸多因素抑制著通膨，包括科技導向型經濟固有的反通膨 (disinflationary)壓力、與十年前相比美國就業人口仍減少近1000萬人，以及人口趨勢顯示較長期而言生產力與物價壓力正受到限制。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen則表示，聯準會的做法可能奏效，卻是一種風險，如果起不了作用，且通膨真的持續升高，那麼更重要的問題是該如何讓它停機，「你說有對策，但那到底是什麼？」

繼新一輪1.9兆美元紓困振興方案之後，今年晚些時候美國可能推動基礎建設方案，高盛預估該法案可能高達4兆美元，再加上現在聯準會採取的措施，以及全球供應鏈嚴重吃緊的問題可能導致一些商品短缺，都將成為滋養通膨的沃土，就算不是現在，也可能在2022年或之後對經濟擊出一記重拳。

近來的債券市場一直對今年的通膨前景閃爍著警示信號，尤其是較長期的債券，美國的公債殖利率已飆升至疫前水準。

另一個市場擔心的問題是，聯準會現在雖信誓旦旦承諾將維持其政策立場與做法不變，但是否有可能再度成為其誤判形勢的受害者，或重演預測錯誤與政策髮夾彎的戲碼。

2018年底，鮑爾稱聯準會將繼續升息與縮減資產負債表，引發當時美國總統川普高度不滿，炮轟鮑爾領導下的聯準會是拖累美國經濟的豬隊友，再加上美國政府局部停擺，引發了經濟恐全面放緩的恐慌情緒，於是在該年的12月24日美股三大指數全面重挫逾2%，創下百年來平安夜當日的最大跌幅。

接下來鮑爾在2019年底一再重申於可預見的未來，央行不會再度降息，然而就在2020年3月當新冠危機來襲時，聯準會卻等不到原定的政策會議就提前召開了緊急會議，並一舉降息4碼至接近於零的水準。該利率水準一直維持到現在。

Prudential Financial首席市場策略師Quincy Krosby表示，如果美國的經濟復甦比聯準會上修後的預測更為強勁，那會發生什麼事？市場總想問的是，這真的都只是暫時的嗎？

美國銀行首席市場策略師Michael Hartnett表示，數十年來債券市場也曾多次陷入動盪，但只有在1987年10月19日「黑色星期一」股市崩盤前幾周的債市震盪帶來重大衝擊。他不認為2021年債市遭到拋售將造成重大影響，但也提醒一旦聯準會改弦易轍，情況就可能出現變化。不過他也表示，當鮑爾說政策將按兵不動時，就應該相信他。現在美國的經濟復甦仍處於早期階段，至少還要一年才會出現通膨的麻煩事，聯準會距離升息還差得遠。(2-2)

(時報資訊)