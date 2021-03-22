年約50歲陳姓男子今（22日）清晨5時許，在新北市汐止火車站內月台不慎跌落鐵軌，警消抵達時他已無生命跡象，所幸當時未有火車經過，緊急送往汐止國泰醫院急救，經急救後恢復生命跡象，但仍需進一步觀察。
台鐵表示，今（22日）清晨5時18分，汐止站第2月台上一名旅客不慎落軌，當時並無列車通過，但旅客經緊急搶救仍無意識，隨後送汐止國泰綜合醫院，目前台鐵全線正常行車。
警方在月台座位區發現陳男的隨身藥袋，已通知家屬，並調閱監視器進一步釐清落軌原因。
(中時 )
年約50歲陳姓男子今（22日）清晨5時許，在新北市汐止火車站內月台不慎跌落鐵軌，警消抵達時他已無生命跡象，所幸當時未有火車經過，緊急送往汐止國泰醫院急救，經急救後恢復生命跡象，但仍需進一步觀察。
台鐵表示，今（22日）清晨5時18分，汐止站第2月台上一名旅客不慎落軌，當時並無列車通過，但旅客經緊急搶救仍無意識，隨後送汐止國泰綜合醫院，目前台鐵全線正常行車。
警方在月台座位區發現陳男的隨身藥袋，已通知家屬，並調閱監視器進一步釐清落軌原因。
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