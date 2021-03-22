BlAkE gRiFfIn DoEsNt DuNk AnYmOrE pic.twitter.com/dKjuwyoI7z — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 22, 2021

先前才從活塞跳槽籃網的布雷克葛瑞芬，22日迎來加盟籃網的初次亮相，儘管他只替補拿下2分、2籃板，唯一進球卻靠切入雙手爆扣，籃網也靠厄文、哈登攜手轟下54分，終場113比106氣走拿下大三元的「忍者龜」韋斯布魯克領軍的巫師。

前3節幾乎都看雙方兩大球星對抗，籃網有厄文和哈登，巫師則有韋斯布魯克與畢爾，進入第4節，籃網88比83領先，沒想到末節開始沒多久，布雷克葛瑞芬就靠灌籃拿下加盟籃網第1分，上次他在比賽中灌籃已是2019年12月13日。

不過巫師沒打算就此放棄，打到最後2分55秒，韋斯布魯克切入放進兩分，把差距縮小到1分，可是小將克萊斯頓最後30秒完成三分打，幫助籃網111比106續保領先，接著韋斯布魯克搶投三分沒進，厄文最後3.2秒兩罰俱中帶走勝利。

籃網以厄文28分最高，外加7籃板、6助攻，哈登也有26分、8助攻與5籃板，克萊斯頓16分，狄安卓喬丹12分，喬哈里斯10分；韋斯布魯克貢獻29分、13助攻與13籃板的本季第14次大三元，八村壘與艾利克斯連各有20分，畢爾17分。

(中時 )