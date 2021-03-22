新普（6121）轉投資公司AES-KY（6781）22日以每股168元掛牌上市，由於2020年繳出每股盈餘14.17元（增資前股本）獲利成績單，掛牌首日順利上演蜜月行情，盤中一度大漲超過1.3倍，最高一度直逼400元整數大關，超越母公司新普，成電池模組類股新科股王。

根據AES-KY公布的財報，2020年營收63.06億元，歸屬母公司淨利達9.03億元，以加權平均股本計算，每股稅後純益14.17元，創下歷史新高紀錄，若單看去年第四季營運，單季獲利4.21億元，幾乎等於去年前三季獲利總和，單季每股盈餘大賺6.65元，一季獲利近7元，替2021年的業績留下不小想像空間。

AES-KY預計6月15日舉行股東常會。

而在AES-KY上演蜜月行情之下，電池模組類股同步上演慶祝行情，包含新普、順達（3211）、加百裕（3323）股價均上漲超過1％，類股相對抗跌。

(工商 )