網紅鳳梨前陣子遭無辜捲入前女友罔腰（江嘉文）的懷孕風波，直率的個性讓他意外爆紅，連帶每場直播都獲得超高關注，日前他邀請風格嗆辣的女星薔薔合體直播，2人一拍即合的默契讓網友都忍不住直呼，「在一起！在一起！」

鳳梨昨天的直播邀請到薔薔，一向直來直往的薔薔也表示，她就是想透過鳳梨增加人氣，「江湖人就是要幫江湖人啊」，滔滔不絕的說話方式，甚至讓鳳梨無法招架，崩潰地直呼，「這人從我坐下來後嘴巴都沒停過」、「林北都不知道怎麼回她！」

鳳梨和薔薔上演餵食秀。(圖/翻攝自臉書直播)

由於鳳梨不會英文，薔薔還亂教他英文用法，讓鳳梨被搞得暈頭轉向，忍不住熱到將外套脫掉，而他也分享過去做「入珠」的經驗，以前他在坐牢時，因為太無聊，只好做珠子來打發時間，從消毒、開洞，所有程序都由自己包辦。

鳳梨還大爆料自己傲人的尺寸，透露下面長得像眼鏡蛇，女生看到都會嚇死，2人一搭一唱的絕佳默契讓網友笑翻，不禁留言直呼，「你們好配喔！」，主播邱薇而也笑道，「鼠薯好可愛 有妹子在 心情很好厚」、「薔姐好美」，甚至還釣出小嫻大讚，「你們好可愛」。

(中時新聞網)