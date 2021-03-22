台19線鹽水段早上發生一起車禍，一輛白色轎車疑似未注意前方車況，撞上右轉貨櫃車，車上6人中有2人噴出車外，場面驚悚。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台19線鹽水段早上發生一起驚悚車禍，一輛自小客車疑似未保持安全距離，撞上前方正在右轉的貨櫃車，轎車車上連駕駛一共6人，撞擊力道之大，後座2人當場噴飛車外，還差點跌落排水溝，其他人則受困車中，場面一片狼藉，警消據報到場將人送醫，所幸6人暫無生命危險。

據悉，事故發生在台19線104.5公里處，上午7時42分，一輛貨櫃車行駛到舊營大排處正在右轉，後方白色轎車駛來，煞車不及一頭撞上，車子卡在貨櫃及路旁護欄間，車頭扭曲變形，轎車玻璃碎落一地，車上有2人當場噴出車外，貨櫃車駕駛聽到轟然巨響，嚇了一跳，趕忙下車查看。

台南市政府消防局接獲報案，立刻派遣鹽水、新營、下營、柳營、北門、學甲等消防分隊及救護車共10車19人馳援，轎車駕駛及副駕駛乘客一度受困，經脫困後分別將轎車內6人送往柳營奇美、衛福部新營醫院救治。

送醫6人中，轎車駕駛臉部有多處撕裂傷、大腿有封閉性骨折，2名噴出車外乘客則有多處挫傷及腿部骨折，其餘3名乘客傷勢較輕，所幸6人送醫後暫無生命危險，初步調查6人在同一工地工作，搭順風車上班，沒想到超載又沒注意車前狀況，發生意外，詳細肇事原因有待調查釐清。

(中時 )