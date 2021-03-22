金管會核准台灣首批三家純網路銀行設立，二家已開業或將試營運，唯獨台灣隊的將來銀行尚未過關，且高層人事更迭、頻傳離職，金管會主委黃天牧22日受訪時表示：「希望他（將來銀行）真正讓我們滿意之後，我們才會同意他正式營運」，除了營運及系統上的缺失改正外，人事安排亦是金管會將檢視的重點。

銀行若取得執照6個月內未開業，將會被廢照，但銀行局表示，將來銀行目前只是取得設立許可，因此沒有「期限」，一切要調整到好，才可能取得開業許可。

將來銀行總經理劉奕成上周無預警請辭，加上傳出內部管理出問題，相關部門主管離職等，開業時間似乎會延後。

黃天牧表示，將來銀行在申請開業許可，金管會進行實地查核，發現一些缺失必須改正，改善報告前段時間才送交金管會，目前正在逐一清點，看是不是都已經完成改善，而將來銀行近來人事的更迭，金管會當然也非常的重視，金管會將整體去了解這家公司，尤其在人事更迭後可能的影響，及未來將來銀行人事上的變化後，金管會再做最後決定。

也就是除了檢視將來銀行營運制度的改善情況，還有新總經理人事等安排，金管會都會審查，黃天牧表示，將來銀行的股東也很重視此事，目前談廢照或廢止核准，仍言之過早。

(工商 )