金門醫院與台北榮總跨院區合作，今年1至2月神經外科手術量較去年同期增加8成。（金門醫院提供）

金門醫院與台北榮總跨院區合作，今年1至2月神經外科手術量較去年同期增加8成，未來將在醫療在地化，嘉惠更多鄉親的目標下，持續強化可近性、整合性與持續性的醫療服務。

金門醫院說明，最近5年統計顯示，金門地區平均每月有2例神經外科手術案例，去年4月起許孜榮醫師加入醫療團隊後，至今年2月共完成34例，包含頭部外傷與腦中風（12例）與腦瘤、頸椎退化疾病及腰椎椎間盤突出疾病在內。同期台北榮總支援醫師也完成14例手術。

許孜榮醫師指出，頭部外傷與腦出血等需神經外科手術的患者，就地接受手術可爭取黃金時效，以降低死亡率外，也能降低重度殘障後遺症之比例。

另金門65歲以上老年人口約1萬9400餘人，占總人口數近14％，高齡化社會常見的脊椎退化性疾病甚多，其中頸椎退化性狹窄症若遭遇輕微外傷，就可能造成脊髓損傷，影響患者肢體活動。許醫師提供在地、及時矯正手術治療，免除病情惡化致使四肢癱瘓之風險，並使病患儘早接受復健，神經功能得以恢復而避免嚴重生活失能，獲患者與家屬肯定和好評。

(中時 )