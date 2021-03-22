中國疾病預防控制中心主任高福日前在接受央視新聞《相對論》採訪時表示，希望到2022年年初、甚至今年年底，中國能達到70％至80％的新冠疫苗接種率，基本實現群體免疫。

「打多少疫苗管用，取決於病毒本身的特性，我們現在根據新冠病毒的基本傳播指數推測是70％到80％」，高福說，「疫苗的接種是一個相當複雜的綜合過程，大家都在努力，我希望說『明年年初』是說錯了，希望今年年底我們就能實現，本身這句話也是希望推進、加快這個過程。」

央視新聞報導，日前，中科院微生物研究所與合作企業聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗(CHO細胞)在中國國內緊急使用獲得批准，這也是國際上第一個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。

作為該疫苗的研究者之一，高福表示，這款疫苗組成簡單，可避免其他成分造成的可能副作用，疫苗I、II期臨床試驗結果很好，III期臨床試驗也看到了很好的結果，但目前臨床試驗還沒有結束。

高福還強調，這是人類第一次接種新型冠狀病毒疫苗，沒有科學證據說明哪種疫苗最好，各國根據實際情況來確定先啓動哪種疫苗的研發，但最終可能殊途同歸。他強調，疫苗是人類消滅新冠病毒的終極產品，呼籲大家一定要對疫苗有信心。

(中時 )