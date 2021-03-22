台新金(2887)旗下台新銀行與台新證券上周董事會，通過台新銀行股務代理業務分割移轉至台新證券，由台新證券概括承受相關權利義務，暫定基準日為今年7月26日。美系外資近期相繼調高台新金目標價到14.2元。

台新金控總經理林維俊表示，目前國內中大型券商多數皆有經營股務代理業務，並與承銷、經紀業務結合為客戶提供整合性服務，為利證券子公司的營業項目更趨多元、完整，以助長遠的發展，所以將台新銀行所經營的股務代理業務透過分割讓與予台新證券。

台新銀行在2009年受讓前台証證券的股代業務，目前服務的發行公司家數及股東人數在業界均名列前茅。該業務將採分割讓與的方式移轉予台新證券，包括對外所簽訂契約、作業系統、業務團隊等均將由台新證券概括承受，因此該業務移轉對既有客戶的服務將可無縫接軌。除了客戶權益的維護外，台新金控也特別重視員工的照顧，因此，既有股代業務團隊將全數留任台新證券，年資及福利均不會受到任何影響。

台新證券近幾年成長迅速，已躋身國內中型券商，並積極往大型券商發展，除承銷業務持續位居業界領先群外，經紀業務的市佔也是屢創新高。台新證券在承接台新銀行股代業務後，透過承銷、股代、經紀等業務相互搭配整合，將可為客戶提供更迅速的專業服務，並預期可進一步促成獲利動能的增長。

(時報資訊)