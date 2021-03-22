由於每日新確診者人數，已連續三日都超過七千位，故菲律賓對首都馬尼拉與周邊四個省祭出禁令，限制只能有必要性省內活動，並於22日開始實施，先維持兩個星期。

因為馬尼拉正與另輪新冠病毒抗戰中，菲國總統發言人表示，目前在首都馬尼拉實施的限制措施，也將在布拉坎(Bulacan)，卡維特(Cavite)，拉古納(Laguna)與里扎爾(Rizal)等省實施，其中包括宵禁與禁止大量民眾群聚。

而菲國人只能在這些大馬尼拉地區間，進行必要性活動。雖然這不是完全封城，也不是硬性鎖定，但還是有群聚限制。例如，可以舉辦婚喪喜慶活動，以及基督教受洗儀式，但人數最多不能超過10個人。

此外，只能18到65歲間民眾，可以在大馬尼拉區域內從事戶外活動。

但基於醫療與人道主義考量，醫療與緊急救護人員，政府官員等公務員，以及機場接送人員可以不納入禁令考量。

餐廳保持開放沒問題，但只能外送與外賣，如果一定要內用的話，只能在室外用餐。

21日，菲律賓又多了7757位新診者，不僅連續第三天超過7000例，同時，這也是該國單日確定染疫者的次高記錄。菲律賓染疫者數量升至663,794，疫歿者已達12,968，也是亞洲數一數二高的。

菲國政府還是苦口婆心呼籲，希望大家能遵守基本公共衛生，即使在家時，只要不是自己一個人獨處，就要戴上口罩。

(時報資訊)